Дженнифер Энистон раскрыла секрет вечной молодости: проще не придумаешь

В индустрии кино возраст актрисы играет ключевую роль. Поэтому знаменитости делают все возможное для того, чтобы сохранить упругую кожу, четкий овал лица и свежий взгляд. Дальше всех пошли голливудские звезды, которые ради сохранения молодости готовы регулярно ложиться под нож. Однако среди них есть и те, кто нашел более легкий способ.

Так, Дженнифер Энистон в свои 54 года выглядят потрясающе, и при этом ее не подозревают в пластике. Красота артистки кажется естественной, поэтому привлекает многих. Знаменитость разительно отличается от своих коллег, которые злоупотребляют инъекциями филлеров и ботокса. К тому же на протяжении долгих лет ее возрастные изменения практически не заметны.

Все дело в жизненной позиции актрисы. Она не зацикливается на своем внешнем виде и к собственной красоте относится очень легко. Поэтому главный секрет молодости Дженнифер в том, что она не изводит себя переживаниями и руководствуется одним простым принципом «меньше макияжа — меньше суеты».