Джек бы забыл про Роуз: как в молодости выглядела старушка из «Титаника»

Любой, кто смотрел «Титаник» Джеймса Кэмерона, с легкостью вспомнит Роуз в старости, от лица которой и шло все повествование в фильме. Ее роль сыграла Глория Стюарт, которая и по сей день считается старейшей претенденткой на «Оскар» в номинации за лучшую женскую роль второго плана. На тот момент ей было 87 лет. А в 1998 году актриса дождалась собственной звезды на голливудской Аллее славы.

В молодости Стюарт считалась одной из самых миловидных и перспективных актрис поколения. К середине тридцатых она уже вовсю сотрудничала с киностудией Universal. Но режиссеры предпочитали давать ей лишь второстепенные роли, а пресса почти не писала про ее актерскую игру. В итоге Глории это надоело, и она решила уйти из кино, так как поняла, что «новой Гретой Гарбо ей все равно никогда не стать».

Долгие годы после этого Стюарт занималась самой разной деятельностью — дизайном, типографией, живописью и даже искусством бонсай. В 1975 году Глория решила вернуться на экраны, но, несмотря на активные съемки, слава по-прежнему не приходила к ней. Для этого понадобилось еще 20 лет. И лишь в 1996 году на актрису, давно разменявшую девятый десяток, вышли ассистенты Джеймса Кэмерона. Тогда она поняла, что этот шанс нельзя упускать, и не прогадала: теперь имя Глории Стюарт навсегда вписано в историю мирового кино.