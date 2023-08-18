«Дядя Петя, ты дурак?»: ахнете, увидев, каким с годами стал Сережа из фильма Данелии

Когда Георгий Данелия и Игорь Таланкин приступали к съемкам мелодрамы «Сережа», основная проблема заключалась в подборе актера на главную роль. Это должен был быть маленький мальчик, который будет органично чувствовать себя в кадре.

Кастинг прошли сотни ребят, но удача улыбнулась 6-летнему Боре Бархатову. Его игра произвела неизгладимое впечатление не только на зрителей, но и на опытных коллег. Сергей Бондарчук на съемках признавался, что не может выдержать внимательного взгляда малыша.

А поклонники картины наверняка помнят эпизод, в котором Сережа распознает обман взрослого и с укоризной ему говорит:

«Дядя Петя, ты дурак?»

Такую горечь и обиду нужно было прочувствовать, а не изобразить.

Но, несмотря на то, что Бархатову прочили блестящую карьеру, он не горел желанием стать актером. Когда мальчик пошел в школу, одноклассники презрительно начали его называть артистом. Он снялся еще в паре фильмов, а потом всеми силами пытался избавиться от этого образа.

Звезда советских картин закончил технический вуз и стал работать инженером. Вместе с супругой Бархатов воспитал двух дочек. И даже близким он далеко не сразу признался в своем экранном прошлом, до последнего стараясь скрывать правду о работе в кино.

В этом году экс-актер отметил уже 70-летний юбилей. Узнать в нем Сережу можно лишь по выражению глаз.