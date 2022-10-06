Дядя Федор вызвал оторопь: таких «Каникул в Простоквашино» вы точно не видели

Впервые история Дяди Федора была рассказана вовсе не в мультфильме «Трое из Простоквашино», который вышел на экраны в 1978 году. Тремя годами ранее свет увидел другой проект, получивший название «Дядя Федор, Пес и Кот. Матроскин и Шарик».

Его сценаристом также был Эдуард Успенский, однако это не принесло картине ни славы, ни успеха. Мультфильм не полюбился публике по ряду причин. Одна из них — довольно блеклая и странная анимация. Персонажи получились карикатурными. Их тела были прорисованы непропорционально, что вызывало отторжение и оторопь у зрителей.

«Стилистика аппликации очень специфична. Особенно неприятно воспринимаются фазы поворота головы из профиля и обратно», «Анимация так себе», «Видел я это в детстве. Неприятные лица», — гласят комментарии в Сети.

Как бы там ни было, переснятый вариант стал культовым и обрел еще два продолжения: «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Любопытно, что облик персонажей в них также существенно менялся, но на популярности картин это совсем не сказалось.