Двухметровый аксессуар: как выглядел мужчина, которым легко крутила Доронина

Актриса Татьяна Доронина всегда славилась своим сложным и властным характером. На ее счету множество ярких романов, однако ни один из них не увенчался успехом.

Так, в начале 70-х у Дорониной были отношения с известным артистом Борисом Химичевым. Это был высокий и статный брюнет под два метра ростом. Зрителям Химичев знаком как неистовый Мизгирь из «Снегурочки» и князь Черкасский из фильма «Гардемарины, вперед!».

Вместе с Дорониной он участвовал во многих спектаклях. Однако она всегда играла королев, а он — неотесанных вояк. Влюбленный в нее Химичев долго пытался привлечь внимание артистки к себе. Как-то он попросился в спектакль с участием Дорониной лишь ради того, чтобы петь «Виват, королева!».

Его мечта сбылась. В итоге актрису покорил его маскулинный типаж, и между ними начался бурный роман. Как говорили очевидцы, Доронина относилась к нему как к верному пажу, который помогал ей на время спуститься с трона. В 1973 году актеры поженились, но развелись через девять лет.

Позднее Химичев признавался, что он всегда оставался в тени властной Дорониной: «Это был неравный брак, я уступал Татьяне Васильевне по всем статьям». После развода им удалось сохранить теплые дружеские отношения. О романе Химичева и Дорониной рассказал режиссер и друг актера Андрей Житинкин в интервью «Комсомольской правде».