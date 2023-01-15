Двойной подбородок и мощные бедра: гляньте, что стало с главной соперницей Бритни Спирс

В начале нулевых Бритни Спирс то и дело соперничала с Кристиной Агилерой за пальму первенства в поп-индустрии. Обе девушки обладали незаурядным талантом и уникальной красотой. Но если сегодня о Спирс время от времени пишут в СМИ, то об Агилере мало что слышно. Что стало с заклятой соперницей поп-принцессы нулевых?

Судя по последним новостям, дела у Кристины идут хорошо. Она по-прежнему дает концерты, получает награды за вклад в музыкальную индустрию и пользуется популярностью. Но сегодня в Агилере не узнать ту худышку, которой она была 20 лет назад. Певица стала обладательницей пышных форм и ничуть не стесняется этих метаморфоз. На свои выступления Кристина надевает откровенные наряды в стиле Мадонны, подчеркивающие ее сочные округлости. Заметен и двойной подбородок звезды.

Певица стала поправляться после скандального развода с бизнесменом Джорджем Брэтманом. Супруг поднимал на нее руку и постоянно держал в стрессе. Из-за этого Агилера перестала следить за собой, забросила фигуру и внешность. Через какое-то время ей удалось избавиться от лишнего веса, однако позднее он вернулся. Тогда Кристина смирилась с этим и, видимо, полностью приняла свои округлости.