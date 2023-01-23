Двойником звезды «Пианиста» оказался не человек: сходство поразительное (фото)

Эдриан Броуди остается одним из самых известных актеров современности. Ему удалось засветиться в большом количестве ярких проектов и обзавестись преданной армией поклонников. И это несмотря на то, что звезду не назовешь ни красавчиком, ни секс-символом.

Дошло до того, что артиста окрестили чуть ли не главным голливудским «носачем». Впрочем, Броуди поступает мудро, предпочитая не обращать на едкие насмешки никакого внимания. Казалось бы, артист давно мог лечь под нож хирурга, чтобы исправить длину носа, но он не считает нужным это делать.

Между тем хейтеры не унимаются: они нашли знаменитости двойника среди представителей животного мира. Все чаще звезду «Пианиста» сравнивают с обезьяной лесулой, с которой у него, стоит признать, действительно есть поразительное сходство. Любопытно, что с этим зверьком актера сближает не только выдающийся нос, но и грустный задумчивый взгляд.