Двери захлопнули перед носом: почему Валерия Леонтьева не пустили на «Голубой огонек»

Попасть на «Голубой огонек» мечтали многие музыканты. Артисты знали, что чуть ли не каждая песня, исполненная в рамках этой новогодней программы, непременно становится хитом. Однако оказаться на съемочной площадке дозволялось не всем.

Например, долгое время это не удавалось такому популярному исполнителю, как Валерий Леонтьев. Дело в том, что главной целью передачи считалось вовсе не празднование Нового года, а продвижение «правильных» идей и ценностей. Тематика всех выступлений находилась под тщательным контролем специальной комиссии — было необходимо, чтобы каждый выпуск строго соответствовал линии партии. Во главе цензуры стоял Сергей Лапин.

Именно он и захлопнул двери «Голубого огонька» прямо перед носом Леонтьева. Причина заключалась в том, что артист предпочитал слишком эпатажный образ — носил блестящие и обтягивающие костюмы, чем, по мнению многих, копировал западные тренды, а такое на советском телевидении было недопустимо.