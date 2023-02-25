Две сестренки: на фото Толкалиной с дочерью не поймешь, кто есть кто

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский стали родителями в 2001 году, когда на свет появилась их дочь Мария. Дочь знаменитых родителей с первых лет жизни поражала не только талантом, но и красотой, которую унаследовала от матери.

Так, в социальных сетях Толкалиной нередко можно увидеть совместные снимки с девушкой, которая в этом году отметит 22-летие. Как отмечают внимательные поклонники, Мария отличается эффектной внешностью и больше похожа на сестру Толкалиной, чем на ее дочь.

«Вы прекрасны», «Никогда бы не подумала, что это мама с дочкой», «Какие же вы обе красивые», — пишут восторженные пользователи Сети.

При этом Мария, несмотря на свою красоту, решила связать жизнь не с актерской или модельной профессией. Девушка старательно строит карьеру художницы, а ее полотна пользуются большим спросом и у фанатов, и у больших коллекционеров.