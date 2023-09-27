Две насыпи у дороги: как выглядят могилы Чуриковой и мужа, который умер следом за ней

Выдающейся актрисы Инны Чуриковой не стало в январе этого года. Звезда фильмов «Морозко», «В огне брода нет», «Прошу слова», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Курьер» ушла на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Семь месяцев спустя скончался и супруг артистки, 89-летний Глеб Панфилов: он не выдержал разлуки с любимой.

Пару похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве у самого тротуара рядом с могилами Владимира Меньшова, Марка Захарова, Василия Ланового и других выдающихся деятелей культуры. Памятники на захоронении пока не установили: могилы свежие, на земляной насыпи стоят лишь деревянные кресты и черно-белые фотографии звезд отечественного кино. Чуриковой поклонники и после смерти несут охапки цветов, а ее менее известному супругу оставили лишь несколько гвоздик.

Кадрами с кладбища поделился YouTube-блогер Андрей Флор.