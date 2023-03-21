Две квартиры в столице и загородный дом: цена «голого» наряда Рианны поражает воображение

Рианна не раз эпатировала публику своими аутфитами. Кажется, поклонники певицы видели все, но знаменитости вновь удалось превзойти саму себя.

В Сети горячо обсуждают образ, в котором звезда появилась на афтепати премии «Оскар». Для этого выхода в свет исполнительница предпочла довольно откровенный наряд, который уже окрестили «голым». Тем не менее его стоимость никого не оставит равнодушным.

Одна только бриллиантовая цепочка, которой Рианна украсила свой заметно округливший живот, стоит порядка 1,8 млн долларов. На шее артистки красовалось массивное колье, изготовленное из розовых бриллиантов весом в 96 карат. Также она дополнила образ крупными серьгами и кольцом, которые по карману далеко не каждому.

В общей сложности в тот вечер знаменитость надела на себя 2,67 млн долларов, что составляет более 200 млн рублей. На эти деньги в Москве можно купить загородный дом, а на сдачу — две неплохие квартиры.