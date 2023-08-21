Две бездарности: эти ненавистные российские актрисы оказались родственницами

Публика даже не пытается сдержать критику в их адрес.

Ирина Апексимова за годы карьеры прославилась десятками ярких ролей. Зрители видели ее в «Дне рождения Буржуя», «Книге мастеров», а также на сцене. Но далеко не все поклонники догадываются, что дочь артистки и Валерия Николаева пошла по стопам родителей.

Дарья Авратинская, родившаяся весной 1994 года, служит в Театре на Таганке, которым руководит ее мать, и активно снимается в кино и сериалах. Например, она приняла участие в проекте «Балет», а также в криминальной драме «Химера».

При этом зрители активно ругают прославленных артисток. Многие поклонники уверены, что Апексимова сама не может похвастаться выдающимся талантом. А ее дочь добилась успеха только благодаря известной фамилии и протекции родителей.