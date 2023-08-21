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Две бездарности: эти ненавистные российские актрисы оказались родственницами

21 августа 2023 14:30
Две бездарности: эти ненавистные российские актрисы оказались родственницами

Публика даже не пытается сдержать критику в их адрес.

Ирина Апексимова за годы карьеры прославилась десятками ярких ролей. Зрители видели ее в «Дне рождения Буржуя», «Книге мастеров», а также на сцене. Но далеко не все поклонники догадываются, что дочь артистки и Валерия Николаева пошла по стопам родителей.

Дарья Авратинская, родившаяся весной 1994 года, служит в Театре на Таганке, которым руководит ее мать, и активно снимается в кино и сериалах. Например, она приняла участие в проекте «Балет», а также в криминальной драме «Химера».

При этом зрители активно ругают прославленных артисток. Многие поклонники уверены, что Апексимова сама не может похвастаться выдающимся талантом. А ее дочь добилась успеха только благодаря известной фамилии и протекции родителей.

«Не люблю, даже переключаю телевизор, если эта актриса играет в сериалах», «Везде одинаковая», «Ирина Апексимова, по моим наблюдениям и оценке, актриса весьма скромных способностей. Ею не создано ни одного яркого образа», — считают пользователи Сети.

Две бездарности: эти ненавистные российские актрисы оказались родственницами
Фото: legion-media.ru, Кадр из фильма «Игра в правду» (2013), кадр из сериала «Незабытая»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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