Две актрисы и неизвестная: не поверите, кто родил детей Дубинину из «Штрафбата»

Кирилл Плетнев — один из главных сердцеедов отечественного кино. На счету популярного актера немало романов, к тому же он успел стать многодетным отцом. У знаменитости есть три сына от трех разных женщин.

Артист до сих пор скрывает, кто же подарил ему первенца. Георгий появился на свет в 2007 году. У звездного наследника уже есть своя страница в социальных сетях. Там он публикует и фотографии своей мамы, вот только ее профиль закрыт от посторонних. Между тем поклонники уверены, что это Анна Пскова, сестра близкого друга Плетнева.

И если с матерью своего старшего сына актер отношения регистрировать не стал, то с актрисой Лидией Милюзиной сложилось иначе. Знаменитости поженились в 2010-м, а уже через год у них появился сын Федор. Общий наследник не уберег пару от развода. В браке возлюбленные прожили всего два года.

Затем Дубинин из «Штрафбата» отправился в ЗАГС с другой коллегой по цеху Нино Нинидзе. Зимой 2015 года у пары появился сын Сандрик, а в 2019-м они расстались. Плетнев причину разрыва с женой комментировать не стал. Артистка же ограничилась откровенным признанием о том, что брак с Плетневым не оправдал ее ожиданий.