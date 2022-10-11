Двадцать лет спустя: куда пропали приемные дети Тома Круза и Николь Кидман

Том Круз и Николь Кидман поставили жирную точку в своих отношениях зимой 2001 года. В законном браке звезды Голливуда прожили 11 лет, воспитывая при этом двух приемных детей — сына Коннора и дочь Изабеллу. Оба ребенка остались с отцом.

Звездные наследники решили не поддерживать связь со своей матерью по веской причине. Кидман отметила, что они последовали примеру отца и увлеклись саентологией. Поскольку актриса не относится к последователям этой церкви, Коннор и Изабелла не могут общаться с ней. Дошло до того, что дочь знаменитости семь лет назад вышла замуж, однако свою мать на свадьбу так и не позвала. Не была артистка и на церемонии бракосочетания сына.

Между тем Кидман не оставляет попыток наладить общение с детьми и винит во всем бывшего мужа. По уверению актрисы, ее наследники всегда были подвержены влиянию со стороны отца, особенно это замечено за Коннором. Изабелла же, судя по всему, не против того, чтобы сблизиться с матерью. Например, недавно она объявила в социальных сетях о выпуске коллекции одежды, которую назвала «Белла Кидман».