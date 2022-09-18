Двадцать лет даром не прошли: вы вряд ли сегодня узнаете Еву из «Охоты на Золушку»

Амалия Мордвинова стала известна благодаря сериалу «Охота на Золушку». Артистка завоевала сердца поклонников по всей стране, а спустя несколько лет неожиданно пропала с экранов. Как оказалось, карьера не входила в основные планы знаменитости.

Так, несмотря на успех и многочисленные предложения, в 2009 году Мордвинова решает переехать в Индию. Она отправляется туда вместе со своими детьми после развода с мужем Вадимом Беляевым. В новой стране артистка принимает новую религию и в течение нескольких лет занимается духовными практиками и путешествиями.

В это же время Мордвинова начинает увлекаться поэзией. Она пишет стихи и спустя несколько лет после отъезда представляет свой сборник «Концепция райского сада», который благосклонно приняли и критики, и фанаты. Позже Амалия переезжает в США, где живет ее старшая дочь, чтобы не терять с ней связь.

Сегодня, судя по социальным сетям, бывшая артистка активно занимается психологией. Она ведет блог, в котором делится советами с пользователями Сети. При этом многие признаются, что уже давно не узнают в Мордвиновой звезду «Охоты на Золушку»: артистка полностью изменилась и внешне, и внутренне.