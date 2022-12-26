Двадцать килограммов долой! Звезда «Фитнеса» раскрыла секрет стройности

Проблема похудения стоит перед очень и очень многими людьми. Актеры не исключение, ведь им особенно важно сохранять «товарный» вид.

Так, артистка Софья Зайка почти всю свою жизнь была пухленькой. Но ради роли Аси в продолжении комедийного сериала «Фитнес» ей пришлось заняться своей фигурой. Целеустремленная Софья сбросила за два месяца 20 кило. К съемкам второго сезона она весила уже 81 килограмм, а не 101, как раньше. Так в чем же секрет ее феноменального похудения?

Зайка придерживалась строгой диеты и усердно трудилась в спортзале. Каждый день она выпивала два лита воды, а в дни тренировок — аж целых пять. Софья занималась силовыми упражнениями, а также посещала массажиста. Привычный рацион артистки претерпел серьезные изменения. Она перестала есть продукты с глютеном и глюкозой, полностью исключила все мясное и молочное. Зато Софья стала налегать на курицу, рыбу, овощи и фрукты.

Как пишет «Вокруг ТВ», к своему прежнему весу артистка возвращаться не планирует, а собирается худеть и дальше.