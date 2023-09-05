Два сыночка и внебрачная дочка? Воробьев явился на линейку в неожиданной компании

Алексей Воробьев — один из первых красавцев российского шоу-бизнеса. Многочисленные отношения подарили артисту двоих сыновей, как считали до недавнего времени. Однако, у певца обнаружилась еще и дочь.

В 2020 году у Алексея родился первенец от бывшей участницы «Холостяка» Татьяны Челышевой. Девушка долгое время скрывала отчество мальчика, но в итоге призналась, от кого малыш Адам получил красивые светлые волосы. А всего через год звездный доктор Наталья Зубарева родила сына Лео. Об отце малыша она также не рассказывала, но предшествующий роман с Воробьевым не заставил никого сомневаться. Сам артист отцовство ни в одном из случаев не подтверждал.

Теперь же Воробьева заметили на торжественной линейке в одной из столичных школ. Музыкант вел за руку второклассницу с букетом цветов. На празднике Алексей обнимал девочку и вел себя совершенно по-отцовски. Если певец не устроился подрабатывать няней, то это может означать, что он скрывал от поклонников еще одного внебрачного ребенка.