Два сына покойного Андрея Панина: один его копия, а второго могли видеть в кино

Когда Андрей Панин ушел из жизни, его сыновья от актрисы Натальи Рогожкиной были еще совсем детьми. Старшему сыну Александру исполнилось 12 лет, а младшему Петру — пять.

С момента смерти популярного артиста прошло уже 10 лет, его наследники выросли. Вдова актера нечасто делится подробностями их жизни, но ранее сделала исключение и вышла в свет вместе с сыновьями.

Публика обратила внимание, что Петр растет полной копией своего покойного отца, а вот Александр пошел в мать, причем не только внешне. Старший сын Панина подался в актеры. Все началось с маленькой эпизодической роли. Находиться на съемочной площадке так понравилось начинающему артисту, что он охотно принимал новые приглашения в кино. А вот Петр с будущей профессией пока не определился. По словам Рогожкиной, юноша еще узнает, «что такое жизнь», и выбирать дело по душе будет чуть позже.