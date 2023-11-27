«Два новых христианина»: Стриженовы дали особенно красивые имена своим малышам

Дети появились на свет меньше месяца назад.

В конце августа большое семейство Стриженовых значительно пополнилось. Старшая дочь творческой пары Анастасия Грищенко стала многодетной мамой. Она уже воспитывала 5-летнего сына Петю, а теперь подарила ему сразу двух братьев-близнецов.

Роды женщины проходили в США, где она постоянно живет вместе с семьей. Екатерина Стриженова не оставила дочь в одиночестве на этом важном этапе. Она одной из первых увидела внуков.

А на днях телеведущая поделилась с подписчиками в соцсетях еще одной трогательный новостью. Новорожденные мальчики прошли важнейший обряд крещения. Стриженова показала снимок, сделанный в храме: вместе с мужем Александром они держали младенцев на руках. Звезда ТВ не стала скрывать лица малышей, а также их имена. Детей назвали Александром и Георгием.

«Два новых христианина. Стойко продержались всю церемонию», — похвасталась Стриженова перед фолловерами.

Подписчики телеведущий отметили, что мальчики очень похожи на своего дедушку. По мнению комментаторов, у Стриженова по-настоящему сильная генетика.