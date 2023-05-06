Два брака с гениями: участи Нины из кинохита «Щит и меч» не позавидуешь

Блестящая карьера Валентины Титовой была, пожалуй, одним из главных утешений в ее жизни. Красавица Нина из военной драмы «Щит и меч» входила в число самых привлекательных советских актрис. Но в любви артистке сильно не везло.

Ее первым мужем стал гениальный актер и режиссер Владимир Басов. Семейная идиллия разрушилась почти сразу, ведь после свадьбы мужчина стал невероятно ревнивым, хотя сам изменял законной супруге. А чуть позже он пристрастился к алкоголю, и совместный быт превратился в настоящий ад. Женщина устала терпеть неконтролируемые приступы агрессии, и брак распался.

Но следующий избранник Валентины оказался немногим лучше знаменитого актера. Георгий Рерберг был талантливым советским оператором, но коллеги знали о его пристрастии к выпивке, скверном характере и многочисленных романах. Красавица сделала все возможное, чтобы исправить гениального возлюбленного. И в итоге ее усилия принесли свои плоды, поэтому вместе супруги прожили больше 20 лет до самой смерти мужчины.