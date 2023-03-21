Два брака по любви и один по расчету: как живут бывшие Бориса Грачевского сегодня

Всенародная любовь и слава никогда не были гарантами счастливой личной жизни. Так, основатель «Ералаша» Борис Грачевский долго не мог встретить ту единственную, которая стала бы для него отдушиной.

Режиссер был женат трижды. Первой избранницей Бориса Юрьевича стала девушка по имени Галина. Им было немного за 20, когда они решили узаконить свои отношения. Брак продлился 35 лет, после чего Грачевский ушел из семьи.

Следующей пассией режиссера стала эффектная модель Анна Панасенко, и их даже не смутила разница в 37 лет. В этом союзе родилась дочь Василиса. Однако поклонники Грачевского были уверены, что Анне нужны только деньги и статус мужа. Вероятно, это оказалось правдой, и в итоге этот брак распался.

Борис Юрьевич отказывался комментировать эти отношения и игнорировал вопросы о бывшей жене. Сегодня Анна замужем за баскетболистом Артемом Кузякиным и выглядит еще роскошнее, чем раньше.

Третья жена режиссера Екатерина Белоцерковская стала для него истинным счастьем. Они прожили вместе пять счастливых лет. У них родился сын Филипп, но Грачевскому было не суждено увидеть его взросление. Режиссер скончался в 71 год от коронавируса. Супруга до сих пор бережно хранит память о нем и признается, что он главная любовь всей ее жизни.