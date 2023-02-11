Думали, что в западном кино нет хороших русских героев? Один все-таки нашелся

Отечественные и голливудские фильмы о временах холодной войны разительно отличаются друг от друга из-за существовавшей тогда идеологической борьбы. «Мост» между этими режимами решил построить британский режиссер Гай Ричи. В его фильме «Агенты А.Н.К.Л.» советский и американский шпионы постепенно начинают сотрудничать и медленно стирают границы вражды.

Роль разведчика из СССР исполнил красавец Арми Хаммер. Его герой Илья Курякин сочетал в себе удивительные качества. Мужчина мог оторвать крышку от багажника и при этом знал, как правильно подобрать модный аксессуар для девушки. Такому навыку удивился даже американский агент, навыки которого не позволили ему выбрать нужный наряд для главной героини.

Многосторонний и интересный русский персонаж поразил иностранных зрителей и одновременно показал нам, что за океаном не все люди верят в стереотипы.