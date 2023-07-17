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Думала, что некрасивая: Олю из фильма «Любовь и голуби» после «Модного приговора» не узнать

17 июля 2023 14:45
Думала, что некрасивая: Олю из фильма «Любовь и голуби» после «Модного приговора» не узнать

Актриса вернула веру в себя.

Лада Сизоненко запомнилась зрителю как худенькая девочка со светлыми косичками. Она сыграла роль Оли, дочери главного героя, в картине «Любовь и голуби». Но спустя много лет бывшая актриса изменилась до неузнаваемости.

Повзрослев, худенькая Лада выросла до 180 сантиметров и решила попробовать свои силы в модельном бизнесе. Она мечтала работать с Вячеславом Зайцевым, но была слишком юной для его команды. Только спустя несколько лет девушке удалось выйти на подиум на показе великого кутюрье. Карьера Лады шла в гору, но она решила оставить модельный бизнес ради семьи.

Сегодня Ладе Сизоненко уже за 50. Она стала типичной домохозяйкой и запустила себя настолько, что подруге пришлось вести бывшую модель на шоу «Модный приговор». Стилистам проекта удалось превратить простушку обратно в высокую и статную красавицу. В новом образе Лада выглядела по меньшей мере на 40 лет, а ее модельная походка по-прежнему осталась при ней.

Думала, что некрасивая: Олю из фильма «Любовь и голуби» после «Модного приговора» не узнать
Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1985), кадры из шоу «Модный приговор»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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