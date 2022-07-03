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Друзья Шатунова пытались спасти его таблетками от живота

3 июля 2022 10:31
Друзья Шатунова пытались спасти его таблетками от живота

Появились новые подробности о последних часах жизни певца.

Смерть Юры Шатунова в июне этого года стала настоящим шоком для его поклонников и коллег по сцене. Певец умер от обширного инфаркта миокарда, не дожив до 50 лет. Ранее Шатунов не жаловался на сердце, поэтому никто и подумать не мог, что жизнь певца может оборваться так стремительно. Друзья Юрия признались, что сначала думали, что все дело в больном животе.

Шатунов почувствовал себя плохо во время отдыха на даче у друга в деревне Кручинино. Певец пожаловался друзьям на спазмы, после чего они предложили ему но-шпу. Продюсер Юрия Аркадий Кудряшов был уверен, что у певца просто заболел живот, однако все оказалось куда серьезнее.

Когда таблетка не помогла, звезду «Ласкового мая» погрузили в машину и повезли в больницу. В подмосковную клинику Шатунова доставили уже в тяжелом состоянии, кардиограмма подтвердила инфаркт, и 24 июня его не стало.

Фото: ZERKALO/East News
Елена Королева
Елена Королева
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