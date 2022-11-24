Друзья подложили Миронову настоящую свинью: не поверите, что он с ней сделал

Пока поклонники восхищались талантом Андрея Миронова, друзья и близкие страдали от одной его довольно специфической особенности. Звезда экрана отличался патологической чистоплотностью, о которой теперь слагают легенды.

Например, актер принимал душ несколько раз в день, поддерживал идеальный порядок не только в своей квартире, но и в автомобиле, где то и дело вытирал пыль. Наблюдая за поведением Миронова, друзья решили подшутить над ним, подложив артисту свинью. Самую настоящую.

Поросенка знаменитости преподнесли в качестве подарка на день рождения. Первым делом Миронов усадил животное в ванну и принялся его мыть, на что потратил два часа. Даже после этого артист не захотел выпускать свинку из ванной комнаты. Там она провела два дня, после чего актер нашел для нее более подходящих хозяев.