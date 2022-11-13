Другой человек: в этой стройной брюнетке невозможно узнать ленивую Дашу из «Счастливы вместе»

Актриса Наталья Бочкарева прославилась благодаря роли эксцентричной Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». Бочкарева запомнилась зрителям как рыжая бестия, но актриса давно не носит огненные парики.

Сегодня Наталье Бочкаревой 42 года. Артистка следит за внешностью и является постоянной клиенткой косметологов и хирургов. Но поклонники в шоке от того, как изменилась их любимая актриса.