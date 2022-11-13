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Киноафиша Статьи Другой человек: в этой стройной брюнетке невозможно узнать ленивую Дашу из «Счастливы вместе»

Другой человек: в этой стройной брюнетке невозможно узнать ленивую Дашу из «Счастливы вместе»

13 ноября 2022 18:30
Другой человек: в этой стройной брюнетке невозможно узнать ленивую Дашу из «Счастливы вместе»

Переборщила с пластикой.

Актриса Наталья Бочкарева прославилась благодаря роли эксцентричной Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». Бочкарева запомнилась зрителям как рыжая бестия, но актриса давно не носит огненные парики.

Сегодня Наталье Бочкаревой 42 года. Артистка следит за внешностью и является постоянной клиенткой косметологов и хирургов. Но поклонники в шоке от того, как изменилась их любимая актриса.

«Раздуло от филеров», «Без пластики было лучше», «Начала пить?», «Молодая была более чистая», «15 лет назад была красотка! А сейчас как все обезьяны с надутыми губами!», «Вы были настоящей, а сейчас, как все», — писали разочарованные поклонники.

Другой человек: в этой стройной брюнетке невозможно узнать ленивую Дашу из «Счастливы вместе»
Фото: соцсети, кадры из сериала "Счастливы вместе" (2006-2013)
Алла Новикова
Алла Новикова
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