Другое лицо: вы ахнете, увидев Лялю из «Перекрестка» спустя 25 лет (фото)

Анна Легчилова раньше поражала зрителей не только своим актерским мастерством, но и утонченной красотой. Молодая блондинка с пронзительным взглядом обладала природным магнетизмом и даже в эпизодических ролях привлекала внимание публики.

Культовой и самой успешной работой девушки стал образ Ляли из мелодрамы «Перекресток». Главная героиня заинтересовала людей не меньше, чем запутанный сюжет картины. После выхода этого фильма актриса стала еще более востребованной у режиссеров, что обеспечило ей много новых и интересных предложений.

Женщина даже сегодня продолжает регулярно появляться на экранах. Кроме того, она решила встать за камеру и научиться снимать кино. Возможно, на такое решение повлияла увядающая красота артистки. Спустя 25 лет после премьеры «Перекрестка» грациозная Легчилова сильно преобразилась. У нее появилось множество морщин, кожа на руках обвисла, а изменившиеся черты лица лишь отдаленно намекают на былую привлекательность.