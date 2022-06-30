«Других причин нет»: покинувшую страну Тутберидзе вывели на чистую воду

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис родилась в США, где постоянно и проживает. До недавнего времени она вместе с партнером по танцам на льду Глебом Смолкиным тренировалась в России. Эту страну они представляли и на прошедших Олимпийских играх. Но теперь все может измениться.

Сразу после Олимпиады Диана и Глеб уехали в США. А недавно с ними воссоединилась и Тутберидзе, покинув страну. Согласно официальной версии, в Америке Этери проводит отпуск. Но он растянулся уже на несколько месяцев. Эксперты вывели тренера на чистую воду, прояснив, что она задержалась в Штатах, чтобы присутствовать на отборе дочери в местную федерацию фигурного катания.

«Других причин нет», — заявил президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в беседе с «Чемпионатом ».

Лайшев уточнил, что он не против, если Диана с Глебом будут кататься за другую страну. По его словам, это их право — выбирать место, где они смогут демонстрировать свое мастерство. К тому же заслуги Тутберидзе перед российским фигурным катанием перекрывают любую критику ее дочери, считает Ренат.