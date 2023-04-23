Другая женщина: появление вдовы Грачевского на публике взбудоражило народ (фото)

После смерти Бориса Грачевского его вдова Екатерина Белоцерковская крайне редко общается с журналистами и выходит в свет. Прошло два года, но актриса признается, что еще не оправилась от горькой утраты.

Супруга создателя киножурнала «Ералаш» покинула загородный дом, в котором когда-то жила с возлюбленным. По словам Белоцерковской, в том особняке она ощущает незримое присутствие покойного мужа и слышит посторонние звуки и шаги. Это именно та причина, по которой знаменитость решила вместе с трехлетним сыном Филиппом поскорее перебраться в Москву.

Недавно жена именитого режиссера сделала редкое исключение и засветилась в студии шоу «Звезды сошлись». Появление вдовы Бориса Юрьевича взбудоражило народ. Зрители не сразу узнали 38-летнюю Белоцерковскую — она словно стала другой женщиной.

Многие помнят, какой яркой и счастливой артистка была рядом с Грачевским. Потеряв любимого мужа, Екатерина запустила себя и будто угасла. Она поправилась, выглядит уставшей и подавленной и больше не радует окружающих своей лучезарной улыбкой.