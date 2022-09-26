Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Друг» посодействовал: как Бодров оказался в Кармадонском ущелье 20 лет назад

«Друг» посодействовал: как Бодров оказался в Кармадонском ущелье 20 лет назад

26 сентября 2022 09:30
«Друг» посодействовал: как Бодров оказался в Кармадонском ущелье 20 лет назад

Стало известно, кто предложил Бодрову съемки в роковом месте.

 

20 лет назад не стало актера Сергея Бодрова – его накрыло лавиной вместе со съемочной группой в Кармадонском ущелье. Там артист планировал снять свой фильм «Связной» о сбежавшей из тюрьмы девушке. Оказалось, что ущелье Бодрову посоветовал никто иной, как звезда «Убойной силы» Андрей Федорцов.

«Друг» посодействовал: как Бодров оказался в Кармадонском ущелье 20 лет назад

«Я вернулся из Осетии со съемок «Убойной силы 3». На «Ленфильме» Сережа меня спросил, как мне эта местность. Я расхвалил: живописно, потрясающие виды, горы с двух сторон. Говорю ему: «Там ОМОН остался, который нас охранял. Ты обратись быстрее к съемочной группе сериала, чтобы рассказали, что там и как». Грубо говоря, я его туда и послал…», – поделился актер в интервью «Комсомольской правде».

Фото: Кадр из фильма «Восток-Запад», 1999, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video