«Друг» посодействовал: как Бодров оказался в Кармадонском ущелье 20 лет назад

20 лет назад не стало актера Сергея Бодрова – его накрыло лавиной вместе со съемочной группой в Кармадонском ущелье. Там артист планировал снять свой фильм «Связной» о сбежавшей из тюрьмы девушке. Оказалось, что ущелье Бодрову посоветовал никто иной, как звезда «Убойной силы» Андрей Федорцов.

«Я вернулся из Осетии со съемок «Убойной силы 3». На «Ленфильме» Сережа меня спросил, как мне эта местность. Я расхвалил: живописно, потрясающие виды, горы с двух сторон. Говорю ему: «Там ОМОН остался, который нас охранял. Ты обратись быстрее к съемочной группе сериала, чтобы рассказали, что там и как». Грубо говоря, я его туда и послал…», – поделился актер в интервью «Комсомольской правде ».