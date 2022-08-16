Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»
Совсем скоро поклонники увидят любимых персонажей на экране.
Медицинская драма «Склифосовский» стала одним из главных сериалов на отечественном телевидении. Зрители долгие годы наблюдают за жизненными перипетиями доктора Брагина и с нетерпением ждут новых серий. Как оказалось, десятый сезон совсем скоро появится на экранах.
По словам режиссера Юлии Красновой, которая не так давно завершила работу над проектом, в эфире сериал появится в самом начале 2023 года. При этом, как намекнула постановщик, эти серии могут оказаться последними в истории знаменитого доктора.
«Мы сделали большую, праздничную историю, но с драматическим финалом, касающимся Брагина», — призналась Краснова в беседе с «АиФ».
Собеседница издания не стала раскрывать детали предстоящих серий, но рассказала, что ей удалось пригласить на съемочную площадку и артистов из предыдущих сезонов. Например, зрители смогут снова увидеть Дмитрия Миллера, Эммануила Виторгана и других звезд, которые ранее были вынуждены покинуть проект.