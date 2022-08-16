Драматический финал для Брагина: названа дата выхода юбилейного сезона «Склифосовского»

Медицинская драма «Склифосовский» стала одним из главных сериалов на отечественном телевидении. Зрители долгие годы наблюдают за жизненными перипетиями доктора Брагина и с нетерпением ждут новых серий. Как оказалось, десятый сезон совсем скоро появится на экранах.

По словам режиссера Юлии Красновой, которая не так давно завершила работу над проектом, в эфире сериал появится в самом начале 2023 года. При этом, как намекнула постановщик, эти серии могут оказаться последними в истории знаменитого доктора.

«Мы сделали большую, праздничную историю, но с драматическим финалом, касающимся Брагина», — призналась Краснова в беседе с «АиФ».

Собеседница издания не стала раскрывать детали предстоящих серий, но рассказала, что ей удалось пригласить на съемочную площадку и артистов из предыдущих сезонов. Например, зрители смогут снова увидеть Дмитрия Миллера, Эммануила Виторгана и других звезд, которые ранее были вынуждены покинуть проект.