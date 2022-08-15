Драма в «Веселых ребятах»: никто не знал, за что Утесов ненавидел Орлову

На площадке легкой музыкальной кинокомедии 1934 года «Веселые ребята» кипели нешуточные страсти. Как выяснилось, исполнитель главной роли Леонид Утесов сильно недолюбливал свою партнершу Любовь Орлову. Режиссер Григорий Александров сразу обещал Утесову, что акцент в ленте будет сделан именно на его герое. Да и название картины отсылало к музыкальному ансамблю. Но уже перед началом съемок Леонид узнал, что в сценарий ввели еще одну героиню — домработницу Анюту. Ее роль доверили Любови Орловой.

Утесов со стороны наблюдал , как сценарий фильма меняется в пользу Анюты. Он негативно отнесся к Орловой, которая на тот момент уже жила с Александровым. Леонид считал, что роль досталась актрисе нечестным путем. Кроме того, по его мнению, 32-летняя Орлова была несколько стара для персонажа юной домработницы. Артист даже не скрывал свое раздражение на съемках. Александров был на стороне возлюбленной, но старался не перечить Утесову, опасаясь, что он откажется от участия. Однако после премьеры ленты в официальных отчетах постановщик существенно занизил заслуги Леонида.

Более того, спустя 25 лет «Веселых ребят» решили переозвучить. И все музыкальные партии Утесова и его оркестра из картины удалили. Их исполнили другие музыканты. При этом свою героиню Орлова смогла озвучить повторно. Узнав об этом, Утесов назвал ленту «украденной славой». Любопытно, что значительную часть жизни Орлова и Утесов были соседями: они имели дома в одном дачном поселке в Подмосковье, но на улице даже не здоровались.