Драма на «Фабрике звезд»: за что Алалыкина ненавидела главного красавчика шоу Кабанова

Алексей Кабанов и Мария Алалыкина были одними из главных героев первой «Фабрики звезд». Многие зрители были уверены, что между артистами страстный роман, однако на самом деле их отношения складывались совершенно иначе.

Как оказалось, Алалыкина не была в восторге от работы с Кабановым. Он же, наоборот, чувствовал к коллеге большую симпатию и хотел работать именно с ней. По словам музыканта, который разоткровенничался в эфире YouTube-шоу Яны Чуриковой, неприязнь артистки со временем только увеличивалась, и продюсерам даже пришлось развести их по разным коллективам, организовав группы «Корни» и «Фабрика».

«Маша меня ненавидела тихой ненавистью», — вспоминает артист.

При этом герой программы так и не понял, чем заслужил такое отношение. Спустя некоторое время Алалыкина все же начала по-другому относиться к певцу, но все же не призналась, в чем была причина ее поведения.