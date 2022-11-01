Драила туалеты, торговала на рынке: кредит пустил звезду «Игры престолов» по миру

Сибель Кекилли прославилась благодаря роли Шаи в «Игре престолов», а сегодня на ее счету множество ярких проектов. Однако мало кто из поклонников догадывался, какая тяжелая судьба у прославленной артистки.

Дело в том, что в 19 лет она решила связать себя узами брака с возлюбленным по имени Стефан. Жених не захотел ограничивать себя и, несмотря на сложности с деньгами, взял кредит в 15 тысяч евро на свадьбу. После же церемонии именно Сибель взяла на себя обязательства по его выплате.

В то время артистка работала помощником администратора в мэрии Хайльбронна, однако ее зарплаты не хватало на жизнь семьи и большой долг. Поэтому практически каждый день после работы она отправлялась на местный рынок, где торговала овощами и фруктами. Выходные же она проводила в барах и ресторанах, где была официанткой, а также убирала квартиры.

Помимо этого, Сибель изучала и новые профессии, которые могли принести дополнительные деньги. Она была фотомоделью и танцовщицей Go-go, не отказывалась выступать в клубах. Будущая звезда экрана даже снялась в нескольких фильмах для взрослых в попытках как можно скорее вернуть долг.

В итоге за несколько лет ей удалось рассчитаться с банком. А после этого она развелась со своим мужем, начала актерскую карьеру и полностью изменила свою жизнь.