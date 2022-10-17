Дожил уже до 84: секрет долголетия Ганнибала Лектера пригодится каждому

Энтони Хопкинс вписал свое имя в историю мирового кинематографа и не собирается останавливаться на достигнутом. Исполнитель роли серийного убийцы Ганнибала Лектера продолжает активно сниматься в кино. Оказывается, у артиста есть один секрет, который и помогает ему оставаться востребованным.

По уверению актера, раньше он и подумать не мог о том, что доживет до 84 лет. Хопкинс признался, что надеялся протянуть хотя бы до сорока. Как бы там ни было, артист планирует развивать свою карьеру ровно до тех пор, пока не начнет «разваливаться». По словам звезды, на пенсию он выйдет, когда ему откажет память.

Пока же Хопкинс чувствует себя совершенно здоровым человеком, который вполне может отметить и 100-летний юбилей. В этом ему помогает одна маленькая хитрость. Актер советует всем перестать искать истину, поскольку ее не существует.