Доверие жене может стоить Сталлоне сотни миллионов: в чем ошибся актер

Сильвестру Сталлоне грозят крупные неприятности. Его развод с Дженнифер Флавин после 25 лет брака может обернуться очень неприятными последствиями. Заявление на расставание с мужем подала в суд модель, указав в причине «преднамеренную растрату» семейных активов. Источники без труда выяснили, что Сталлоне тратил семейный капитал на дорогие подарки, азартные игры и в целом позволял себе чрезмерные расходы.

В документах Флавин просила на время бракоразводного процесса запретить актеру распоряжаться их состоянием, а также оставить ей дом в Палм-Бич стоимостью 35 млн долларов. Сталлоне выступил против каждого из этих требований. Сейчас стороны надеются решить вопросы без публичных судебных разбирательств, но выяснилось, что доверие жене может стоить Сталлоне очень дорого.

Оказалось, что на заре их брака в 1997 году актер не позаботился о том, чтобы составить брачный договор, сообщает издание People . Поэтому теперь Флавин может претендовать на половину накоплений мужа, а это около 400 млн долларов.