Довелось встретиться с двойником? Как выглядит современная «копия» Натальи Селезневой

Успех и популярность обрушились на Наталью Селезневу после роли в комедии Леонида Гайдая 1965 года «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Именно молодая актриса сыграла трогательную студентку Лиду, которая самоотверженно готовилась к экзаменам. Селезнева даже демонстрировала в кадре фигуру в купальнике, что по советским меркам оказалось очень смелым поведением.

В Сети уже отметили, что если бы комедию снимали сейчас, то Лиду могла бы сыграть современная копия Селезневой — Марина Кравец. Пользователи сравнивают снимки советской актрисы и звезды Comedy Club и удивляются тому, насколько похожи женщины чертами лица.

«Один типаж, поэтому и есть что-то общее», «В Марине больше восточного перчика, а Наталья более нежная», «Обе женщины миловидные и лучезарные», — отмечают комментаторы.

Неизвестно, встречалась ли в реальной жизни Наталья Селезнева со своим двойником. Но представить такую ситуацию можно, ведь Кравец не только появляется на сцене Comedy Club, но и играет в антрепризах и ведет радио и телешоу. А значит, пути актрис могли пересечься.