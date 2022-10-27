Довели до отчаяния: куда исчез самый сексуальный вампир из «Сумерек»

Он сводил с ума девушек по всему миру, но предпочел славе обычную жизнь.

Американский актер Кэм Жиганде стал знаменитым после того, как сыграл роль вампира Джеймса в знаменитой франшизе «Сумерки». По красавцу с отличной фигурой в те дни тосковало не одно женское сердце, а его драка с Эдвардом Калленом в исполнении Роберта Паттинсона даже получила премию MTV.

После этого Кэм всерьез рассчитывал, что станет настоящей звездой экрана. И предложения от режиссеров действительно стали поступать, но артисту предлагали только роли второстепенных персонажей. Последняя его заметная роль случилась в 2011 году в боевике «Пастырь».

Доведенный до отчаяния таким положением дел Жиганде решил переключиться с кино на личную жизнь: в ней, в отличие от карьеры, вполне смог стать успешным. Уже пятнадцать лет Кэм счастлив с одной и той же женщиной — Доминик Гайзендорфф, вместе с которой воспитывает сына и двоих дочерей. О возвращении в кино артист пока, судя по всему, не помышляет.