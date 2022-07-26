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Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу

26 июля 2022 09:32
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу

Актер не смог сдержать эмоций.

После очень скромной церемонии бракосочетания в Лас-Вегасе Бен Аффлек и Дженнифер Лопес отправились в путешествие во Францию. В Париже пара вместе посещает рестораны, гуляет по улицам и отдыхает на морских круизах. Там же Дженнифер отметила и свой день рождения — звезде исполнилось 53 года. Для праздничного ужина Лопес арендовала дорогой ресторан, расположенный напротив Эйфелевой башни. Вечером артистка облачилась в длинное темное платье с глубоким декольте и акцентом на талии. Но безупречное мероприятие не обошлось без конфуза.

Правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу. Певице удалось довести Аффлека до слез, сообщает издание «Грация». На снимках папарацци видно, как актер растрогался и заплакал, когда произносил тост в честь жены. О чем шла речь, репортерам узнать не удалось. Но было заметно, как Дженнифер спешно принялась успокаивать Бена, обнимать и гладить его по голове.

«Это он от счастья, которое на него свалилось!» — предположили пользователи Сети.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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