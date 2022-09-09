Довел брат-близнец: почему Эштон Кутчер пытался уйти из жизни

Далеко не все поклонники голливудского актера Эштона Кутчера знают о его брате-близнеце. Мать мальчиков до самых родов не подозревала, что вынашивала двойню. Эштон родился здоровым, а вот его брат Майкл был очень слаб. Медики не давали никаких гарантий, сомневаясь, что он выживет. У мальчика были диагностированы ДЦП и кардиомиопатия. Майклу требовалась пересадка сердца, но нужный орган никак не могли найти из-за длинной очереди на трансплантацию.

Ситуация оказалась критической, когда мальчику исполнилось 13 лет: врачи давали ему не более 2 дней жизни. И тогда Эштон, терзаемый тревогой за брата, решил свести счеты с жизнью, чтобы его сердце досталось Майклу. Отец вовремя спохватился и буквально снял будущего актера с крыши дома. А затем выяснилось, что сердце найдено — в трагическом ДТП погибла женщина, у которой была подходящая группа крови.

Сейчас Майклу уже 44 года, и он очень гордится успехами брата в Голливуде. Мужчина тоже состоялся в жизни, получил экономическое образование и стал общественным деятелем, помогающим людям с ДЦП. Несмотря на свой диагноз, Кутчер сам справляется в быту — ему приходится лишь ежедневно разрабатывать правые руку и ногу, которые иногда его не слушаются. Он живет со второй супругой, ее дочками от прошлых отношений и своим ребенком от первого брака. С братом Майкл часто созванивается по телефону.