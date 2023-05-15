Доступно каждой россиянке: главный секрет Мэрилин Монро раскрыт

Мэрилин Монро начинала свою карьеру в качестве модели. Тогда никто и подумать не мог, что пусть и очаровательная, но все же простоватая Норма Джин (настоящее имя актрисы) станет главной звездой Голливуда.

Без некоторых хитростей здесь точно не обошлось. Кто-то считает, что своего успеха Монро добилась исключительно благодаря богатым и влиятельным покровителям. На самом деле все совсем не так. Главный секрет звезды экрана доступен каждой женщине, и мужчины тут совершенно ни при чем.

Коллеги Мэрилин не раз отмечали ее удивительную работоспособность. Монро непрерывно совершенствовала свои профессиональные навыки, что делало ее превосходной актрисой — такой, которая точно не останется без внимания режиссеров и без ярких, незабываемых ролей. Это лишь одна часть секрета знаменитости.

Вторая слагаемая успеха артистки — невероятная женственность. Именно это качество делало звезду столь привлекательной и сексуальной, а следовательно, и успешной. В одном из интервью Монро отметила, что быть притягательной можно в любой период своей жизни. «Красота и женственность не имеют возраста», — подытожила актриса.