Достойная соперница Брижит Бардо: как выглядела мама султана Сулеймана в молодости (фото)

Небахат Чехре известна массовому зрителю как валиде-султан в исторической драме «Великолепный век». В течение многих серий она перевоплощалась в мать султана Сулеймана, поражая фанатов своей красотой и изяществом. При этом мало кто из поклонников знает, что карьера Небахат началась еще в юности.

Так, будущая знаменитость прославилась уже в 15 лет, получив статус «Мисс Турция». Сначала она начала развивать карьеру модели, а дебютировала в кино в 1962 году. Спустя восемь лет прославилась и как певица.

Среди любителей турецкого кино Небахат считается иконой стиля и живой легендой. Фанаты осыпают ее архивные снимки комплиментами, отмечая, что она могла дать фору главным красавицам всего мира.

Сегодня 79-летняя знаменитость также не остается без похвалы поклонников. В ее социальных сетях подписчики называют ее главной артисткой Турции и уверены, что она выглядит значительно моложе своих лет.