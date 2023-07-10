«Достоин уважения»: Серебряков заручился поддержкой влиятельного мужчины

Россияне еще не забыли скандальные высказывания Алексея Серебрякова. Несколько лет назад в нашумевшем интервью артист выступил с резкой критикой жизни на родине, а после уехал в Канаду.

Звезда «Левиафана» признался, что всерьез опасается за жизнь своих детей, отметив, что люди в России стали слишком озлобленными. Досталось тогда не только обычному населению, но и политическим деятелям. Однако после жизни на чужбине зарвавшийся актер как ни в чем не бывало вместе с семьей вернулся в родную страну.

Обрадовались этому немногие его соотечественники. Даже преданные поклонники затаили на Серебрякова обиду. Но есть и те, кто тепло встретил знаменитость. Например, артист заручился поддержкой такого влиятельного мужчины, как Дмитрий Певцов.

Актер, а с недавних пор и депутат Госдумы, считает Серебрякова настоящим мужчиной хотя бы потому, что тот поставил на ноги двух приемных сыновей. Что же до критики, то коллега опального артиста подметил, что это личное мнение Алексея Валерьевича, на которое он имеет полное право.

«Он достоин уважения. И он потрясающий, гениальный артист»,

— встал на защиту Серебрякова политик в беседе с порталом NEWS.