«Досталось лучшее от родителей»: Климова показала подросшую дочь от Гелы Месхи

В 2015 году прославленная актриса родила дочь Изабеллу от своего супруга Гелы Месхи, но пара не смогла сохранить отношения. В итоге спустя четыре года артисты разошлись, а наследница осталась жить со своей матерью. Климова старается не делиться в социальных сетях записями с Изабеллой, которая совсем скоро отметит седьмой день рождения, и держит личную жизнь в тайне, но иногда делает исключения.

В коротком ролике дочь знаменитости выступила в качестве оператора и режиссера. Сначала она объявляет появление матери в кадре, а после снимает, как Климова прыгает на скакалке.

Пользователи Сети не оставили без внимания видео. В комментариях многие осыпали наследницу артистов комплиментами, отметив, насколько сильно она похожа и на отца, и на мать, а также, как отличается артистизмом уже сейчас.