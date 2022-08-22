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Киноафиша Статьи «Досталось лучшее от родителей»: Климова показала подросшую дочь от Гелы Месхи

«Досталось лучшее от родителей»: Климова показала подросшую дочь от Гелы Месхи

22 августа 2022 20:00
«Досталось лучшее от родителей»: Климова показала подросшую дочь от Гелы Месхи

Поклонники не смогли скрыть свой восторг.

В 2015 году прославленная актриса родила дочь Изабеллу от своего супруга Гелы Месхи, но пара не смогла сохранить отношения. В итоге спустя четыре года артисты разошлись, а наследница осталась жить со своей матерью. Климова старается не делиться в социальных сетях записями с Изабеллой, которая совсем скоро отметит седьмой день рождения, и держит личную жизнь в тайне, но иногда делает исключения.

«Досталось лучшее от родителей»: Климова показала подросшую дочь от Гелы Месхи

В коротком ролике дочь знаменитости выступила в качестве оператора и режиссера. Сначала она объявляет появление матери в кадре, а после снимает, как Климова прыгает на скакалке.

Пользователи Сети не оставили без внимания видео. В комментариях многие осыпали наследницу артистов комплиментами, отметив, насколько сильно она похожа и на отца, и на мать, а также, как отличается артистизмом уже сейчас.

«Все лучшее от родителей досталось», «Чудесная девочка», — пишут фанаты.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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