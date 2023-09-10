Дошло до суда: Дапкунайте совершила серьезную ошибку и теперь расплачивается

Ингеборга Дапкунайте стала фигуранткой судебных разбирательств. Как оказалось, некоторое время назад она совершила обидную ошибку. Теперь актрисе и ее команде юристов приходится за это расплачиваться.

Речь идет о сделке по продаже недвижимости. В роскошную квартиру в доме номер 12 на Никитском бульваре звезда кино переехала в 2017 году. В апартаментах она обитала вместе с сыном: сначала в съемной квартире, а потом и в собственном жилье.

Долгое время Дапкунайте делала в хоромах ремонт. Но пожить в комфорте она не успела, так как вскоре уехала из страны. А квартиру в центре столицы актриса выгодно продала.

Теперь новый владелец ее недвижимости обратился с иском в суд. Как объяснила юрист Нина Романович, скорее всего разбирательство связано с тем, что Дапкунайте так спешила со сделкой, что забыла выписаться и переоформить права собственности в МФЦ.

И хозяин жилплощади сейчас вынужден приводить документы в порядок уже через суд. На первое же заседание уроженка Литвы не явилась, попросив через своего представителя рассматривать дело без ее присутствия, пишет издание «АиФ ».