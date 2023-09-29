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Дошло до рукоприкладства: эту актрису Бондарчук любил в кадре и ненавидел в жизни

29 сентября 2023 14:30
Дошло до рукоприкладства: эту актрису Бондарчук любил в кадре и ненавидел в жизни

Легендарный режиссер оказался настоящим хамом.

Мастерство актера состоит в том, чтобы выдать в кадре нужную эмоцию, невзирая на внутреннее состояние и чувства. Не все артисты, сыгравшие влюбленных, нежно относились к друг другу и вне съемочной площадки. В картине «Неоконченная повесть» Фридриха Эрмлера нешуточные страсти кипели не только на экране, но и в жизни.

Главные роли сыграли Сергей Бондарчук и Элина Быстрицкая. У звезд не задались отношения задолго до начала работы над картиной. По слухам, однажды Сергей Федорович оттолкнул Элина Авраамовну в очереди в буфете и накричал на нее. Красавица не смогла простить коллеге публичного оскорбления.

Бондарчук не собирался извиняться за свой поступок, и конфликт лишь нарастал. В итоге фильм снимали крайне своеобразно. Исполнители главных ролей играли по отдельности, а свои реплики произносили, глядя в глаза режиссеру. В итоге зрители даже не догадались, что вместо любви между ними была лютая ненависть.

Дошло до рукоприкладства: эту актрису Бондарчук любил в кадре и ненавидел в жизни
Фото: Кадр из фильма «Неоконченная повесть» (1955)
Алла Новикова
Алла Новикова
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