Дошло до рукоприкладства: эту актрису Бондарчук любил в кадре и ненавидел в жизни

Мастерство актера состоит в том, чтобы выдать в кадре нужную эмоцию, невзирая на внутреннее состояние и чувства. Не все артисты, сыгравшие влюбленных, нежно относились к друг другу и вне съемочной площадки. В картине «Неоконченная повесть» Фридриха Эрмлера нешуточные страсти кипели не только на экране, но и в жизни.

Главные роли сыграли Сергей Бондарчук и Элина Быстрицкая. У звезд не задались отношения задолго до начала работы над картиной. По слухам, однажды Сергей Федорович оттолкнул Элина Авраамовну в очереди в буфете и накричал на нее. Красавица не смогла простить коллеге публичного оскорбления.

Бондарчук не собирался извиняться за свой поступок, и конфликт лишь нарастал. В итоге фильм снимали крайне своеобразно. Исполнители главных ролей играли по отдельности, а свои реплики произносили, глядя в глаза режиссеру. В итоге зрители даже не догадались, что вместо любви между ними была лютая ненависть.