Доронина обматерила известную актрису: стоило только выйти на сцену МХАТа

Татьяна Доронина является одной из самых ярких советских актрис. При этом она всегда успешно совмещала съемки и работу на сцене, что сделало ее влиятельнейшим театральным деятелем в России. Долгое время звезда возглавляла важное культурное учреждение в стране — МХАТ имени Горького.

Однако возраст берет свое. В 2018 году Доронина оставила активную работу в театре и заняла номинальную позицию его президента. Теперь актриса предпочитает жить затворницей, что сильно изменило ее характер. Если раньше коллеги отзывались об артистке как об очень сдержанной и интеллигентной женщине, то сейчас она может позволить себе резкие заявления.

Например, именно от Дорониной досталось Ольге Бузовой, которая некоторое время играла на сцене МХАТа в спектакле «Чудесный грузин». Включение провокационной звезды в постановку шокировало именитую актрису, и она не удержалась от нецензурной лексики.

По словам подруги артистки Лидии Матасовой, когда Доронина узнала о роли Бузовой, то назвала ее продажной женщиной, используя непечатное выражение. Бывший художественный руководитель театра удивилась, что собрать аншлаг теперь удается лишь такими мерами.