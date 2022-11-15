«Дорепетировались»: об этом страстном романе Юрия Стоянова вы точно не знали

Сейчас Юрий Стоянов и Татьяна Догилева вместе играют в популярном сериале «Вампиры средней полосы». Но, глядя на артистов в одном кадре, зрители и не догадываются, что 45 лет назад у них был жаркий роман. Они вместе поступили в ГИТИС в 1974 году. Одессит Стоянов был так хорош собой, что за ним увивались самые красивые девочки курса. Догилева и не рассчитывала, что Юрий обратит на нее внимание. За них все решило совместное задание: студентов поставили в пару, чтобы они разыграли лирические сцены.

Они проводили много времени вместе, придумывали сценарий, расписывали реплики, и, как говорила актриса позже, «дорепетировались». Совместная работа привела к романтическим отношениям. И Юрий, и Татьяна забросили учебу, пропадая на свиданиях. Когда первый семестр закончился, мама Догилевой обнаружила сплошные «тройки» у дочери и слегла от переживаний. Тогда Татьяна заявила возлюбленному, что им надо на время расстаться и сосредоточиться на учебе.

Гордый Стоянов решил, что таким образом подруга просто бросает его. Он тяжело переживал разрыв. А затем внезапно для всех на втором курсе Юрий женился. Сейчас актриса спокойно вспоминает о прошлом романе, а вот Стоянов говорить об этих отношениях не любит до сих пор, пишет Дзен-канал «Кумиры наших и прошедших лет ».