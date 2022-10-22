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Допустили важную ошибку: за что фанаты возненавидели последний сезон «Сватов»

22 октября 2022 11:00
Допустили важную ошибку: за что фанаты возненавидели последний сезон «Сватов»

Финал сериала разочаровал даже самых верных поклонников.

Сериал «Сваты» полюбился миллионам зрителей по всему СНГ. Приключения девочки Жени и ее бабушек и дедушек транслировать более десяти лет и завершились лишь в прошлом году.

По сюжеты седьмого сезона, взрослая Женя Ковалева собирается замуж, а ее родственники решают семейные проблемы. Также в финальном сезоне показали молодых Ивана и Валентину Будько и то, как складывалась их ранняя семейная жизнь

Однако фанаты сериала были не в восторге от новых серий. «Уже не кино, а какое-то представление концертное», «Это даже не «Кривое зеркало» по качеству. Совершенно убогий сюжет», — поделились впечатлениями поклонники картины в соцсетях.

Фото: кадры из сериала "Сваты" (2008-2021)
Алла Новикова
Алла Новикова
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