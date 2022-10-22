Допустили важную ошибку: за что фанаты возненавидели последний сезон «Сватов»

Сериал «Сваты» полюбился миллионам зрителей по всему СНГ. Приключения девочки Жени и ее бабушек и дедушек транслировать более десяти лет и завершились лишь в прошлом году.

По сюжеты седьмого сезона, взрослая Женя Ковалева собирается замуж, а ее родственники решают семейные проблемы. Также в финальном сезоне показали молодых Ивана и Валентину Будько и то, как складывалась их ранняя семейная жизнь