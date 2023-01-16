«Донну Розу» вынудили похудеть на 25 килограммов: гляньте, что из этого вышло

Актеры часто жертвуют своей фигурой ради заветных ролей. В качестве яркого примера можно привести то худеющего, то толстеющего Кристиана Бэйла. Но на самом деле актерская тенденция мучить свое тело появилась давно. Так, советским артистам нередко приходилось срочно приводить себя в форму, пока желанная роль не «уплыла» к конкуренту. Чтобы сняться в фильме Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» Александр Калягин сбросил целых 25 килограммов.

Режиссер сразу же утвердил актера на главную роль — ему предстояло сыграть школьного учителя Платонова. Но Михалков поставил жесткое условие — Калягин должен похудеть, и он даже очертил на фото, до каких именно размеров.

Артиста такой подход, конечно же, возмутил до глубины души. Тогда Никита Сергеевич ответил: «Не хочешь — будем пробовать Мягкова!» Калягин, горячо желавший сыграть Платонова, тут же сел на диету. Целый месяц актер ел одну лишь гречку, но результат того стоил. Калягин похудел и блестяще сыграл Платонова. Эта роль стала одной из самых знаковых в его фильмографии наряду с «донной Розой» из комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!».